Stiri pe aceeasi tema

- Sapte judete si capitala se afla luni sub avertizare cod portocaliu de canicula, fiind prognozate temperaturi de 35 - 37 grade Celsius. De asemenea, valul de caldura persista in Banat, in nord-vestul si nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum si in zona continentala a Dobrogei, aceste zone fiind…

- Numarul judetelor aflate sub avertizare Cod Rosu de canicula creste duminica, fiind afectata si Capitala. Meteorologii precizeaza ca la inceputul saptamanii viitoare, valul de caldura se va restrange catre regiunile sudice. Un cod galben de caldura si disconfort termic ridicat este valabil duminica…

- ANM a emis cod roșu de canicula in Romania. Temperaturile vor sari la 39 de grade, iar valorile resimțite vor fi in jurul a 50 de grade Celsius! Nopțile vor fi tropicale, iar disconfortul termic va fi ridicat. Codul roșu a fost emis și pentru București. AVERTIZARE METEOROLOGICA – COD GALBEN Interval…

- Meteorologii au emis primul Cod roșu de canicula- disconfort termic și val de caldura greu de suportat- din aceasta vara. Cupola de caldura va afecta județe din sudul țarii, sambata și duminica, iar Codul roșu se va extinde și va cuprinde inclusiv Capitala. O avertizare Cod galben de caldura a fost…

- Cupola de caldura in toata Romania. Valul de caldura se intensifica, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari cod portocaliu și galben de canicula, valabile in aproape toața țara. Iata in ce zone sunt anunțate temperaturi de foc. Pentru ce zone a fost emis cod galben de canicula…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Meteorologii au emis cod portocaliu și cod galben de canicula in aproape toata țara. Valul de caldura se intensifica.

- Aproape intreaga țara va intra de miercuri sub avertizari cod galben și portocaliu de canicula. Meteorologii au emis și pentru Cluj un cod galben de canicula și disconfort termic ridicat.Experții avertizeaza ca valul de caldura se va extinde in toata țara. In nordul Crișanei, Maramureș, cea…

- Din aceasta dimineața și pina la noapte, meteorologii promit vreme instabila. {{751895}}Va fi valabil Codul galben de alerta meteo. Sint așteptate ploi puternice, insoțite de descarcari electrice și, in unele locuri, de grindina. Cantitatea de precipitații poate ajunge la 15-49 litri/m², iar rafalele…