CE SĂ MAI ÎNȚELEGI – După morgi pline, măsuri de relaxare în Romania Dupa morgi pline, acum autoritațile vin cu masuri de relaxare. Acolo unde avem rata de infectare mai mica de 3/1000 de locuitori toți elevii vor merge la școala, indiferent de rata de vaccinare a personalului din invațamant. Apoi, se propune ca organizarea și desfașurarea competițiilor sportive pe teritoriul Romaniei, in spații inchise sau deschise, sa poata fi realizata, doar in intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea spectatorilor pana la 30% din capacitatea maxima a spațiului, asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru intre persoane și purtarea maștii de protecție. Se propune ca participarea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

