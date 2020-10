Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se incalzește ușor in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate temperaturi maxime de 18-19 grade Celsius, soare și nori. La munte sunt posibile ploi scurte. Duminica se racorește din nou. La munte vor fi temperaturi maxime de 8-13 grade la Oașa, respectiv 12-15 grade la Arieșeni. Va prezentam…

- Vineri, vremea se va incalzi. In nord-vestul si, partial, in centralul tarii, precum si la munte va ploua slab cantitativ. Vantul va avea unele intensificari la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 si 27 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 2 si 16 grade. In Bucuresti vor fi…

- Temperaturile au scazut considerabil in unele zone din Romania, iar la munte deja s-a asternut zapada. Iata unde te poti bucura de iarna zilele acestea! Zapada, la munte zilele acestea La munte, pare ca a venit iarna! Inca de marti, in Bucegi, temperaturile au scazut considerabil, vantul s-a intetit…

- Sute de oameni s-au inghesuit in weekend pe potecile inguste care urca spre Varful Moldoveanu, cel mai inalt din Romania - 2.544 m. In imaginile postate pe rețelele de socializare, se observa ca oamenii nu respecta distanțarea sociala.Weekend aglomerat și la munte, sute de turiști au urcat pe VarfulMoldoveanu,…

- Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani, a urcat in aceasta dimineața in Parang. Edilul s-a angajat ca va gasi soluții pentru rezolvarea unei probleme in ceea ce privește continuarea lucrarilor la drumul din munte. Oficialii CJ Hunedoara au spus ca lucrarile s-au impotmolit, iar primarul…

- Curtea de Conturi a descoperit numeroase nereguli in legatura cu cheltuirea banilor publici, in starea de urgența. In raportul trimis Parlamentului apar cazuri precum adaosuri comerciale uriașe sau cumpararea in loc de biocide a unor produse cosmetice. Primaria Ariceștii Rahtivani (județul Prahova)…

- Vremea va fi frumoasa și foarte calda la sfarșitul acestei saptamani, in județul Alba. Maximele vor fi de 31-32 de grade, in zonele mai joase. Sunt posibile ploi sau furtuni la munte – zona Șugag. La Arieșeni sunt anunțate temperaturi de 23-25 de grade Celsius, iar la Oașa, de 18019 grade. Va prezentam…

- Șapte copii cu varste intre 13 și 15 ani s-au ratacit, miercuri, in zona Piatra Virgina, Usturoiu, din județul Maramureș, aceștia fiind gasiți de salvamontiști. Reprezentanții Salvamont Maramureș au...