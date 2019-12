Ce sa faci sa nu te ingrasi de Sarbatori? Sfaturi de la nutritionistul Gianluca Mech!

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a facut publice o serie de sfaturi care ii vor putea ajuta pe cei care si-au programat sa calatoreasca in aceste zile de Sarbatori. • La cazarea in pensiuni sa se verifice daca dotarile din camerele și din grupurile sanitare destinate turiștilor…

- Galatenii nu vor putea sa-si faca aprovizionarea in doua zile din perioada Craciunului si alte doua zile din perioada Revelionului. Programul normal de functionare al pietelor revine din 3 ianuarie.

- Sfaturi de stil de la Adina Buzatu pentru vestimentatia masculina de sarbatori Stilista Adina Buzatu vine in intampinarea barbatilor care doresc sa mearga la sigur in perioada urmatoare din punct de vedere stilistic si ofera cateva sfaturi in alegerea pieselor vestimentare perfecte pentru evenimentele…

- Pentru a oferi un obiect vestimentar, un parfum sau o pereche de pantofi, este nevoie ca persoana care ofera cadoul sa aiba cat de cat habar de marimea si preferintele in ceea ce priveste culoarea, croiala, mirosul. Pentru a oferi un gadget de ultima generatie, este nevoie de o suma de bani destul de…

- Știți vorba, „zece secunde pe limba, o viața pe șolduri”? Ei bine, ca sa nu plangem un an dupa mesele de Craciun și Revelion, echipa Neatza cu Razvan și Dani s-a dus direct la un specialist. Am primit sfaturi de aur ce ne vor salva silueta in perioada urmatoare.

- Bucataria nu mai este un spațiu izolat construit intr-un colț al casei. In zilele noastre, majoritatea bucatariilor sunt construite intr-un plan deschis și impart spațiul cu zona de luat masa sau camera de zi. Așadar, o bucatarie bine organizata și eleganta este extrem de importanta pentru fiecare casa.

- Iata 12 sfaturi ca sa nu te ingrasi de Sarbatori. 1. Mananca inainte de o masa bogata Da, ai citit corect! Daca iti faci aparitia la un festin cu stomacul gol, sigur vei exagera cu mancatul. Asa ca, inainte cu o ora de a te aseza la masa festiva, consuma o gustare saraca in calorii. O supa de…

- O femeie trece prin clipe sfasietoare dupa ce acum un an si-a pierdut fiica, in apropierea Craciunului. Cadourile fetei inca sunt nedesfacute, iar mama acesteia nu poata sa treaca peste pierderea sa.