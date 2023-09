Stiri pe aceeasi tema

- Adormirea Maicii Domnului sau Santamaria Mare, este praznuita pe 15 august si este una dintre cele mai mari sarbatori ale bisericii crestine. "Cand a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca sa ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai inainte a facut-o sa cunoasca, prin mijlocirea ingerului, mutarea…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Sfanta Maria. De pe 15 august pana pe 8 septembrie, au loc o serie de obiceiuri și de tradiții peste care oamenii nu sar. Romanii nu fac rabat de la aceste activitați. Afla, din randurile de mai jos, ce este bine sa faci de pe 15 august pana […] The post Ce e bine…

- In minivacanța de Sfanta Maria, romanii au ales diverse destinații pentru a-și petrece timpul liber. In timp ce mii de credincioși sunt așteptați la procesiuni religioase, turiștii romani profita de zilele libere pentru a pleca in concediu.

- Romanii care se afla deja sau au planuri de vacanța in Grecia, in perioada imediat urmatoare, sunt atenționați asupra faptului ca se mențin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetație, pentru intreg teritoriul țarii, pe fondul codului roșu de canicula. Prin intermediul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile locale mentin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetatie (gradul 5) pentru intreg teritoriul tarii, pe fondul codului rosu…

- Grecia se confrunta cu temperaturi foarte ridicate. Și cum aceasta țara este una dintre destinațiile preferate ale romanilor care aleg sa petreaca vacanța de vara in strainatate, reprezentanții MAE atrag atenția, prin intermediul unei atenționari de calatorie, asupra faptului ca se anunța temperaturi…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat ca nu exista niciun pericol de holera pe litoralul romanesc si ii sfatuieste pe toti romanii sa mearga la mare si a precizat ca aceasta poveste a pericolului holerei la Marea Neagra este neadevarata, dar si deplasata.„Nu exista niciun pericol si eu sfatuiesc…

