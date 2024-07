Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza valului de canicula prelungit, rețelele de distribuție electrica au fost suprasolicitate in incercarea oamenilor de a pastra o temperatura decenta, macar in locuința.In mai multe zone s-au produs deja pene de curent, in condițiile in care specialiștii avertizeaza ca exista riscul de blackout.…

- Oamenii din aproape 300 de localitați primesc apa cu porția și sunt peste 200 de zone unde au secat fantanile. Autoritațile fac apel la populație sa nu mai ude gradinile și sa nu iși umple piscinele cu apa de la rețea. Jiul este amenințat și el cu dispariția. Raul și-a restrans albia cu cațiva metri…

- „M-a șocat evenimentul. Sambata am fost eu pe un traseu din Bucegi. Dupa sa aflu ca pe un traseu pe care eu m-am aflat s-a intamplat aceasta nenorocire”, a spus Iohannis.„Problema cu urșii nu e deloc noua, clasa politica a reacționat la aceste incidente nefericite doar punctual: a fost generata o mare…

- Oficiali ai guvernului roman calatoresc in Malta pentru a asigura reușita procesului extradarii „prințului fugar”. Reprezentanții care plecat in Malta au solicitat extradarea lui Paul Philippe, in varsta de 76 de ani. Politico a relatat despre acest eveniment internațional și a scris ca avocatul Jason…

- Pensia medie, in acest moment, in Romania, este de 2.500 de lei. Autoritațile au anunțat, pentru recalculare, o creștere medie cu 40%. E vorba de o creștere medie de 1.000 de lei. Din totalul pensionarilor, 632.361 aveau perioade lucrate in agricultura, pensia medie fiind de 636 de lei. Peste 3,5 milioane…

- Deficitul din sistemul energetic național se agraveaza pe zi ce trece. Ieșirea unitații 1 de la Cernavoda, care a lasat sistemul fara un aport de 700 de MW, coroborata cu o producție constant scazuta a eolienelor, a transformat Romania intr-un importator net, cu recorduri absolute in domeniu. Mai mult,…

- Este alerta alimentara in Romania dupa ce o substanța toxica a fost descoperita intr-un sortiment de mancare pentru bebeluși Autoritațile sanitare din Romania au emis o alerta alimentara dupa ce s-a descoperit o substanța toxica intr-un sortiment de mancare destinat bebelușilor, scrie realitatea.net. …

- Autoritatile efectueaza o ancheta dupa ce un copil in varsta de 6 ani, dintr-o comuna din judetul Gorj, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania prin utilizarea unor acte false, potrivit unor surse citate de Agerpres. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu…