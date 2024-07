Mini-Rugby: Sute de copii, din toata tara, au jucat la Trofeul Dobrogea Tomitanii“. Prezent si Alin Petrache, presedintele FRR (GALERIE FOTO)

Competitia a programat meciuri la categoriile de varsta Under 8, Under 10 si Under 12, inscrindu se 42 de echipe.… [citeste mai departe]