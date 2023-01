Ce să faci dacă zahărul s-a întărit. Aşa nu trebuie să îl mai arunci Zaharul este unul dintre ingredientele de baza din bucatarie. Fara indoiala, ți s-a intamplat și ție sa il scoți din camara intr-o forma de piatra. Vestea buna este ca nu inseamna ca ai pierdut produsul. Afla in randurile de mai jos ce sa faci daca zaharul s-a intarit. Daca vei proceda astfel, va fi din […] The post Ce sa faci daca zaharul s-a intarit. Asa nu trebuie sa il mai arunci appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

