Fotoreportaj: Cum arata viitorul magazin Hornbach din Constanta? Stadiul lucrarilor

In "Galeria Foto" puteti vizualiza mai multe imagini cu viitorul magazine Hornbach de pe bulevardul Aurel Vlaicu Lucrarile la viitorul magazine Hornbach din Constanta inainteaza cu rapiditate. In ultimul an au fost emise mai multe documente… [citeste mai departe]