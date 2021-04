Stiri pe aceeasi tema

- Noile tramvaie ale orașului Timișoara, comandate la o companie din Turcia, vor fi testate in laboratoare și pe strazi. Testele incep in curand și vor ține cateva luni. Primaria orașului Timișoara...

- Noile tramvaie ale orașului Timișoara, comandate la o companie din Turcia, vor fi testate in laboratoare și pe strazi. Testele incep in curand și vor ține cateva luni. Primaria orașului Timișoara anunța ca noile tramvaie fabricate in Turcia intra la testari. Este vorba despre 21 de vehicule…

- O sentinta ramasa definitiva la Curtea de Apel Timisoara spune clar ca o administratie locala nu poate decide ce activitati sa se desfasoare in zona centrala a unui oras. Judecatorii timisoreni au anulat o hotarare a Consiliului Local Resita care la sfarsitul anului 2019 a stabilit ca in zona centrala…

- RESITA – Municipalitatea resiteana a dat startul reabilitarii tuturor parcarilor din oras! Prima luata in vizor este cea din spate de la Victoria, primarul Ioan Popa estimand ca amenajarea va fi gata undeva „intre 30 si 45 de zile. Vom face o parcare moderna, cu iluminat, copaci, platforme subterane…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației a analizat documentația referitoare la actualizarea Planului de Urbanism General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU), depus spre avizare de Primaria orașului Luduș in baza legislației in vigoare și a solicitat completarea documentației…

- RESITA – Incepand de luni, 15 martie, municipalitatea resiteana a reintrodus parcarile publice cu plata. Potrivit primarului Ioan Popa, scopul nu e sa incaseze bani, ci sa-i faca pe resiteni sa mai renunte la masina personala. Poate vor lua autobuzul sau, in curand, tramvaiul… Seful administrativului…

- Locuitorii din Borsec sunt intrebati cum ar vrea sa arate orasul lor. Conducerea primariei a initiat doua chestionare prin care spera sa obtina o idee despre ceea ce isi doresc locuitorii. Este vorba despre un chestionar privind noua strategie de dezvoltare a orasului si unul care cuprinde intrebari…

- Primaria orasului Navodari, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de referent, treapta profesionala I, din cadrul Compartimentului Monitorizare Locala Mass Media Registratura ndash; Arhiva, cu contract de munca pe perioada determinata ndash; pe perioada…