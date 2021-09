Ce să faci cu protecția solară care ți-a rămas din această vară? Protecția solara utilizata toata vara nu este chiar terminata? N-o arunca! Iți poate fi de folos in continuare, dar nu ca sa te protejeze de razele nocive ale soarelui. Este posibil sa știi acest lucru, dar este recomandat sa nu reutilizezi protecția solara din anul precedent. Odata deschis, produsul expira... The post Ce sa faci cu protecția solara care ți-a ramas din aceasta vara? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

