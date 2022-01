Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe raza de competența se afla in desfașurare un eveniment privat (botez), la care participa mai multe persoane și se asculta muzica la intensitate ridicata. Citește și:Consilierii PNL vin cu proiecte…

- De fiecare data cand organizezi o petrecere a firmei si vrei ca aceasta sa fie o ocazie reusita, trebuie sa ai in vedere, in primul rand, un ingredient important - "lipiciul" social - adica bauturile alcoolice. Acum, mai mult decat oricand, angajatii tai merita recunoasterea efortului de peste an,…

- Un craiovean de 43 de ani a fost amendat pentru ca a organizat o petrecere cu 15 persoane. Polițiștii au dat o amenda de 3000 ron pentru ca n-au fost respectate prevederile Legii nr. 55/2020. Articolul Amendat pentru ca a organizat o petrecere apare prima data in Ziarul Olteniei .

- Garrix, care are un miliard de accesari pe Spotify doar pentru hit-ul "In the name of love", a susținut un show incendiar, ca-n vremurile de dinaintea pandemiei. Totuși, in imaginile surprinse se vede cum majoritatea tinerilor sunt fara masca de protecție.Unii dintre petrecareți incearca sa pastreaze…

- Un politist din orasul Strehaia, judetul Mehedinti, care a oprit o petrecere ilegala de botez ce avea loc in pandemie la restaurantul din centrul orasului, a fost amenintat cu moartea de patronul localului, transmite Sindicatul Europol care a postat și o inregistrare audio cu agentul care este amenințat.…

- La data de 26 noiembrie, in cursul serii, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la un local de pe strada Horea are loc un eveniment privat, nefiind respectate prevederile legale. In interiorul localului au fost identificate 57 de persoane…

- In vremurile acestea in care este tot mai greu sa te intalnești cu cei dragi, cu prietenii și colegii tai la evenimente și petreceri, e normal sa simți nevoia sa aduni oameni in jurul tau. Chiar daca reuniunile sunt mai restranse și ai mai multa grija la oamenii pe care ii inviți, este important sa…

- Georgiana Lobonț a vorbit cu sinceritate si asumare despre viața ei personala, despre lucrurile pe care le-a ascuns pana acum in sufletul ei. Georgiana Lobonț, una din cele mai apreciate cantarețe de muzica de petrecere din Romania, nu a avut o viața complet roz, iar casnicia ei cu Rareș a avut parte…