- De cand au aparut mașinile de spalat, curațarea hainelor este din ce in ce mai simpla datorita lor. Cu toate astea, sunt cateva reguli de baza ce trebuie respectate pentru spala hainele fara a le strica, și mai ales, atunci cand curațam hainele bebelușilor, chiar trebuie sa respectam cateva detalii…

- Vrei sa-ți menții hainele ca și noi și sa iși pastreze culoarea la fel de frumoasa? Orice gospodina ar trebui sa ia in considerare cateva trucuri utile pentru a le menține tot timpul colorate, chiar și atunci cand sunt bagate la mașina de spalat. Hainele ajuns sa-și piarda culoarea in urma mai multor…

- Mașinile de spalat rufe au devenit o necesitate absoluta in viața unui om in vremurile actuale. Cu ajutorul lor, se poate economisi mult timp și efort care se depune pentru a spala hainele cu mainile goale. Ca orice alt aparat electronic, și mașinile de spalat au o mulțime de variante intre ele. Unele…

- Mulți oameni intampina probleme atunci cand baga la spalat incalțamintea. Exista cateva reguli pe care trebuie sa le respecți cand vine vorba despre pantofii de orice fel. Cum trebuie sa procedezi și ce trebuie sa faci ca sa ii scoți ca noi din cuva mașinii de spalat? Cu siguranța iți va deveni un obicei…

- Majoritatea romanilor au fost loviți din plin de facturile prea mari și de scumpirile observate la supermarket-uri și in piețele de peste tot. Mulți dintre ei incearca sa gaseasca soluții pentru a consuma mai puțin sau incearca sa acorde atenție listei de cumparaturi. Obiceiurile proaste incep in casa.…

- Experții au anunțat de ce este bine sa spalam hainele noi la mașina de spalat, inainte de prima purtare. Chiar daca ne va fi greu, intrucat sunt frumoase, calcate, la momentul cumpararii, trebuie sa trecem peste asta și sa le spalam. Care sunt beneficiile spalarii hainelor noi, vedeți in randurile de…

- In vremurile noastre avem la dispoziție tot felul de aparate care sa ne ușureze munca și sa ne faca sa scapam de puțin timp in care am face o anumita activitate. Mașina de spalat se afla in aproape toate casele și este foarte prețuita de gospodine. Sa speli haine la aceasta este o acțiune simpla, […]…

- Vrei sa știi cum se pot curața rufele patate sau murdare? Sunt cateva trucuri simple la care poți apela folosind produse naturale pe care sa le pui in mașina de spalat. Hainele raman in stare perfecta, iar tu economisești timp. Un ingredient pe care il poți folosi este spirtul, iar motivul este unul…