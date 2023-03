Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de dimensiune, de profit sau de domeniul de activitate, orice firma poate deveni subiectul unui control al autoritatilor, mai devreme sau mai tarziu. Cu siguranta aceste momente nu sunt prea placute atunci cand esti pe cont propriu, insa, cand colaborezi cu o firma de contabilitate din Iasi…

- Daca ar exista intr-adevar un risc semnificativ de securitate, compania aeriana ar opri imediat zborurile. Nu ar aștepta termenul de doua saptamini astfel incit sa nu fie nevoita sa plateasca despagubiri pentru anulare. Acest lucru miroase mai mult a comerț decit a siguranța. De aceasta parere este…

- Cu toții am trecut prin asta. Aducem acasa cea mai recenta lansare cinematografica, o punem in playerul Blu-ray și ne așezam pentru o seara de divertisment. Cu toate acestea, in scurt timp, acea seara relaxanta se transforma intr-o seara petrecuta incercand in mod constant sa reglam volumul pentru a…

- Sporirea imunitații este un subiect de interes general care a luat amploare in ultimii ani. Adevarul este ca majoritatea oamenilor inca folosesc metode incetațenite in popor pentru creșterea imunitații, dar care, de fapt, au fost demontate din punct de vedere științific și medical. Daca te-ai…

- ZF a dezvoltat o opțiune de centura de siguranța incalzita pentru vehicule electrice. Aceasta tehnologie permite șoferilor sa reduca energia folosita pentru incalzirea vehiculului, mai ales in combinație cu alte incalzitoare de contact, cum ar fi cea a scaunelor.Pe vreme rece, sistemul poate crește…

- Cine nu-și dorește sa aiba in locuința plante frumos inflorite, bogate cu flori și sanatoase? Ei bine, daca orhideea ta nu mai inflorește, atunci nu te panica, pentru ca o poți face sa infloreasca din nou. Iți vom prezenta cateva trucuri care te vor ajuta sa ai o floare frumoasa și sanatoasa. Iata ce…

- Jocurile de noroc au devenit o parte omniprezenta a culturii moderne, fiind o forma populara de divertisment pentru oamenii de toate varstele, astfel ca sunt o modalitate convenabila si captivanta de recreere. De-a lungul timpului, dorinta oamenilor de a-si petrece timpul liber in cazinouri a crescut,…

- Incepand cu 1 ianuarie 2023, Rusia a introdus taxe vamale de export la toate tipurile de ingrașaminte minerale: taxa vamala de 23,5% se va percepe la prețurile mai mari de 450 de dolari tona. La prețul de 450 de dolari tona de ingrașaminte, taxa va fi zero. Taxele vamale vor fi valabile pana la 31…