Stiri pe aceeasi tema

- Bradul natural de Craciun este o adevarata tradiție in Romania, iar majoritatea oamenilor il aleg pe acesta datorita mirosului sau, care aduce atmosfera tradiționala a sarbatorilor de iarna. Vestea proasta este ca se deteriorieaza repede. Exista cateva trucuri carte te vor ajuta sa il pastrezi cat mai…

- Bradul de Craciun impodobit din cartierul Pletykafalu, unul dintre cele mai vizitate din Szolnok, a fost furat, in seara zilei de 6 decembrie. Potrivit portalului local Szoljon, care citeaza poliția din orașul de pe malul Tisei, „Grinch de Ungaria” a fost prins de un polițist aflat in timpul liber.Vestea…

- De fiecare Craciun, bradul natural aduce o nota de prospețime și autenticitate in casele noastre. Cu toate acestea, pentru a menține acea frumusețe și pentru a preveni caderea crenguțelor, trebuie sa acordam atenție pregatirii și ingrijirii acestuia. Iata cateva trucuri de care sa ții cont. Cum faci…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au luat o decizie majora in ceea ce privește bradul de Craciun. Cei doi nu și-au dorit sa-l impodobeasca in familie, astfel ca au optat pentru a-l achiziționa de la o firma specializata. Prezentatoarea a fot extrem de incantata și se pregatește intens pentru sarbatorile…

- Joi, 29 noiembrie 2023, s-a dat startul sezonului sarbatorilor de iarna in Capitala. Zi de zi, bucureștenii și turiștii din toate colțurile țarii, dar și de peste granița, sunt așteptați sa se bucure din plin de surprizele și experiențele inedite pregatite de organizatorii celui mai așteptat eveniment…

- Dieta minune prin care toxinele sunt eliminate din organism: stimuleaza din plin sistemul imunitarIdeea postului este de a purifica organismul si sufletul, dar si de a stimula sistemul imunitar. Din punct de vedere fiziologic, aceasta este o dieta specifica, de detoxifiere, relateaza Rador Radio Romanua.Nutritionistul…

- Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt a adus in aceasta seara, ca in fiecare an, bradul de Craciun in Piața Sfatului. Bradul a fost recoltat de pe o pașune din Poiana Brasov (zona Stana Turistica), proprietate a municipiului, și are o inalțime de aproximativ 26 de metri. Autoritațile au inceput…

- Orice crestin care se inchina la moastele Sfintei Parascheva asezate in Catedrala Mitropolitana din Iasi a remarcat, cu siguranta, ca Sfanta poarta mereu alte vesminte. Sfanta Parascheva este o sfanta cu moastele pastrate aproape integral (ele nefiind impartite de la venirea in Moldova in anul 1641),…