- In școlile de țara lipsesc in jur de 7 mii de cadre didactice. Și deși anual in medie sint o mie de absolvenți ai științelor educației, doar 200 dintre ei vin sa se angajeze in sistem. Totodata, din numarul total de profesori care activeaza, circa 30% sint pensionari. {{719511}}Aceasta inseamna ca fara…

- IASI. Doua jocuri intr-o saptamana, aceeasi problema la UTA: prestatia dezamagitoare din repriza secunda si lipsa de inspiratie a antrenorului Rednic in alcatuirea primului 11 si la schimbari.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, disperat de scaderea in sondaje, de lipsa totala de realizari la trei sferturi de mandat și, mai nou, de pierderea a peste 200 milioane lei din fondurile europene lasate moștenire de Administrația Robu, incearca cu... pianul!Din 2020 pana acum, un numar mare de…

- Florin Raducioiu l-a facut praf pe Florinel Coman, dupa Dinamo – FCSB 0-1. „Mbappe” a marcat singurul gol al meciului cu o executie fabuloasa din lovitura libera, iar la final i-a ironizat pe rivali. Mai exact, Florinel Coman a spus despre Dinamo ca este o „echipa mica”, declaratie care l-a scos din…

- De ce sa renunți la zahar in rețeta de castraveți murațiMajoritatea gospodinelor sunt obișnuite sa adauge zahar in rețeta de castraveți murați pentru a obține un gust dulceag. Cu toate acestea, secretul consta in a evita acest ingredient, deoarece poate altera gustul autentic al preparatului. Muraturile…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, vineri, ca nu se pune problema unei reduceri a dobanzii de politica monetara pana cand nu se observa ca inflatia scade, mentionand ca reducerea dobanzii cheie si majorarea ei ulterioara, ca urmare a reaprinderii inflatiei, este "cea…

- 14 percheziții domiciliare au loc, in mai multe județe și in București, pentru fapte de inselaciune, fals informatic, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Dupa ce s-ar fi folosit de carți de identitate false, suspecții ar fi obținut credite online.