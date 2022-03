Ce să faci astăzi dacă ai COVID? Mai primeşti concediu medical în izolare? Ridicarea starii de alerta a lasat multe intrebari fara raspuns din partea autoritatilor: ce faci acum daca ai simptome de COVID, cum trebuie sa procedezi? Cum faci sa beneficiezi de zilele de concediu? Daca esti contact direct cu un caz confirmat, mai trebuie sa stai in carantina? Daca te testezi si rezultatul este pozitiv, trebuie sa stai in izolare sau poti merge la munca? „Ziarul de Iasi" a incercat sa lamureasca toate aceste aspecte, lasate vag sub numele de „recomandari". Singurele anunturi oficiale din partea Ministerului Sanatatii sunt cele legate de faptul ca toate restrictiile impuse… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

