Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) trage un semnal de alarma. Potrivit specialiștilor, virusul se ascunde: „Noua mutatie a Omicron este greu de identificat chiar și in laboratoare“. In țara noastra, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca nu exclude posibilitatea ca noua tulpina de…

- Alexandru Rafila crede ca nunțile vor putea fi reluate in condiții normale incepand din luna mai. Este posibil sa se impuna, totuși, distanțarea sau folosirea maștilor. Despre valul 5, ministrul Sanatații crede ca este „ultimul important din punctul de ve

- Rusia nu va ataca Ucraina in urmatoarea perioada pentru ca nu dorește sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, dar urmeaza o luna razboi psihologic, cel puțin pana pe 20 februarie, susține europarlamentarul Eugen Tomac. „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar…

- „Situația este urmatoarea, apropo de diversele acte normative pe care le-am aprobat pentru schimbarea strategiei. Nu așteptam pasiv ca oamenii sa se imbolnaveasca, sa se interneze in spitale, ci am facilitat testarea in apropierea domiciliilor și trimiterea la spital doar a celor care au complicații.Peste…

- Medicul epidemiolog Emilian Popovici este optimist in legatura cu evoluția epidemiei de COVID-19 in urmatoarele luni in Romania, insa nu este convins ca pandemia se va incheia in 2022. Intrebat daca pandemia se afla la final, Emilian Popovici a afirmat ca nu poate spune asta, insa „pot sa spun cu siguranța…

- Alexandru Rafila a explicat care este situția actuala privind accesul in magazine. Potrivit ministrului Sanatații, in ciuda contextului actual mai imbucurator fața de alte perioade, masura oligativitații certificatului verde la intrarea in anumite magazine ramane neschimbate. Medicul și-a exprimat,…

- Nu este exclus ca la rezultat sa apara noua tulpina, a spus, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Acesta spune ca trebuie marita capacitatea de testare, insa nu se pune problema, in prezent, de...

- Austria introduce carantina pentru persoanele nevaccinate începând de luni, acestora fiindu-le permisa parasirea locuinției pentru a-și cumpara mâncare, a merge la farmacie, sa faca sport, sa se vaccineze sau pentru „satisfacerea nevoilor religiase de baza”. Masura nu-i…