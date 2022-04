Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Romania nu este afectata in acest moment de decizia Gazprom de a opri furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia. Potrivit premierului, consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie, iar pentru perioada de iarna asiguram un import de aproximativ 20%…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, dupa decizia Gazprom de a inceta furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia, ca Romania nu este afectata in acest moment, consumul de gaze fiind mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem. ”Am avut o discutie cu ministrul Energiei. Romania nu…

- Varșovia nu vrea sa plateasca factura la gaze in ruble și Rusia inchide robinetul pentru Polonia. Livrarile de gaze rusești catre aceasta țara au fost reduse la jumatate. Anna Moskwa, ministrul polonez al Mediului, a anunțat intr-o declarație ca țara sa ”este pregatita pentru o intrerupere totala a…

- Rusia a incetat sa mai furnizeze gaze naturale Poloniei in cadrul contractului Yamal, polonezii inființand de urgența o celula de criza la Ministerul Mediului, potrivit unor surse citate de publicația locala Onet. Informația a fost confirmata și de surse din cadrul companiei energetice poloneze PGNIG…

- Statul roman nu are contract cu Gazprom și nici companiile private, ci exista intermediari ai Gazprom care vand gaze in Romania in euro, iar aceste contracte se discuta la nivelul companiilor, nu la nivelul statului roman, a declarat vineri Virgil Popescu, ministrul Energiei.

- Catalin Drula, presedintele interimar al USR, a declarat luni ca Romania trebuie sa sustina cererea Poloniei de a interzice si bloca orice comert cu Rusia prin porturi sau pe cai terestre si a criticat faptul ca navele rusesti continua sa soseasca in Portul Constanta, iar statul roman nu face nimic.…

- Amenințarile Rusiei sunt nefondate și asta pentru ca aeronova ucraineana care a decolat din Romania a plecat neinarmata, iar intreaga operațiune a fost transparenta, a declarat premierul Nicolae Ciuca pentru Digi24 . Premierul spune ca astfel de avertismente reprezinta o „retorica prin care se cauta…

- Polonia se alatura forțelor care vor contribui la grupul de lupta al NATO pentru Romania. Anunțul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca, dupa ședința comuna a guvernelor Romaniei și Poloniei. Intre timp.