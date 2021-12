Ce s-ar întâmpla dacă am putea călători în voie în univers, cu viteze (relativ) mari? Acum circa doua luni am primit o intrebare interesanta : „Daca am avea tehnologia de a ne deplasa cu sa zicem 20% din viteza luminii, știind ca viteza este legata și de timp, practic cel care ar calatori cu aceasta viteza timp de o saptamana, cand se intoarce pe Terra, aici ar trece mult mai mult de o saptamana. Insa pentru mine cea mai dura intrebare este: daca oricine ar putea sa faca asta, ar fi haos? Pentru ca pentru persoana X ar trece timpul intr-un fel, pentru Y altfel și tot așa”. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

