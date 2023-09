Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Ancai Alexandrescu, martora care nu și-a dezvaluit numele și a fost identificata drept "Mihaela" a relatat clipele de dinaintea tragediei."Eram in mașina cu fiul meu, am trecut prin fața stației respective . Mirosea extrem de tare, chiar i-am spus baiatului,…

- Tot mai multe informații ies la iveala dupa tragedia care a avut loc in Crevedia. Un fost angajat al lui Ionuț Dordulea, șeful stației GPL de la Crevedia acolo unde, in urma exploziilor doua persoane au murit și alte 58 au foct grav ranite, rupe tacerea și face dezvaluiri incredibile.

- Exploziile de la Crevedia au dus la o adevarata tragedie. Condițiile in care s-a produs incidentul inca sunt necunoscute și ridica multe semne de intrebare, dar detalii importante ies la iveala in fiecare zi. S-a aflat acum ce faceau angajatii statiei GPL de la Crevedia inainte de explozie. Ce faceau…

- Germania a confirmat pentru transferul pacienților arși 13 locuri, iar pentru Austria inca 3 locuri. Seful DSU, Raed Arafat, a spus ca in cursul zilei si alte aeronave vor transporta raniti in strainatate. Doua aeronave au plecat spre Bruxelles și Milano, cu patru pacienți dintre cei mai gravi, in…

- Societatea din Crevedia, unde a avut loc explozia de sambata, avea activitatea suspendata și funcționa ca parcare pentru cisterne, spun autoritațile locale. Unul dintre acționarii firmei este fiul primarului din Caracal. Primarul din Crevedia, Florentin Petre, a declarat, sambata seara, la Digi24 ca…

- La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiștii din DB au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca, la o stație GPL din comuna Crevedia, pe DN 1 A, a avut loc o explozie. La doua ore distanța a avut loc o noua explozie, iar numarul explozilor și al victimelor crește alarmant.A…