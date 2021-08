Stiri pe aceeasi tema

- Alin Tacutu a murit la spital in urma cu doua zile, asta dupa ce o saptamana a stat in agonie dupa ce a cazut cu trotineta electrica pe o strada din Timișoara. Acum ies la iveala noi detalii ce au dus la moartea profesorului de 27 de ani!

- Motociclistul Laurentiu Trica Mitici a fost reținut pentru omor, iar procurorii cer arestarea lui. Miercuri, el a intrat intr-un conflict in trafic cu un tanar care se deplasa pe o trotineta electrica, dupa ce acesta din urma l-ar fi lovit in spate, la un semafor. Cei doi s-ar fi injurat, iar la urmatorul…

- Celebrul designer Catalin Botezatu a renunțat la fotoliul de jurat al show-ului ”Bravo, ai stil!”. Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii dela Kanal D. Reporterii Impact au aflat ce l-a determinat pe Bote sa puna punct acestei colaborari. De altfel, colaborarea ii aducea totuși bani frumoși…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a precizat ca USR PLUS pleaca de la guvernare, in cazul in care se schimba configuratia portofoliilor in Executiv, dupa Congresul PNL. El a mai spus ca este enervant ca ministrii de la USR PLUS sa fie sac de box in campania interna a PNL,…

- In cursul zilei de 8 iulie 2021, Benone Sinulescu (84 de ani) ar fi fost gasit inconștient in casa. Ionuț Pavel, fostul lui impresar, a acuzat-o pe soția solistului fiindca a decis sa il interneze intr-un centru paleativ, nu intr-un spital. Fostul impresar al lui Benone Sinulescu face acuzații grave…

- Alegerile pentru desemnarea presedintelui PNL Timisoara, care urmau sa se desfasoare sambata, au fost suspendate si urmeaza sa fie reprogramate, dupa ce sustinatorii celor doi candidati la functia de presedinte, Cosmin Tabara si Raul Ambrus s-au luat la cearta, anunța news.ro. Sedinta de alegeri…

- Dumitru Prunariu a fost invitatul din aceasta saptamana al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Prunariu a fost primul și singurul roman care a reușit sa ajunga in cosmos. Chiar daca au trecut aproape 4 decenii de atunci, niciun alt conațional nu a reușit aceasta performanța. Prunariu a participat la misiunea…

- Zile de doliu in satul in care a copilarit interpretului Iurie Sadovnic. Prietenii si localnicii sunt pur si simplu socati de cele intamplate. Maestrul le-a dus faima satului prin muzica sa. Era si cetatean de onoare al localitatii.