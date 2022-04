Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Ozzy Osbourne, Jack, s-a deplasat in Romania pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, dupa cum noteaza pagina web dedicata muzicii rock Blabbermouth. „Saptamana trecuta, m-am intors dintr-o calatorie la frontiera romano-ucraineana, care mi-a deschis ochii. /…/Am vazut umanitatea in cele mai…

- Liviu Varciu face ce face și ia prin surprindere pe toata lumea! Ei bine, mereu cu glumele la el așa cum il știm cu toții, recent, prezentatorul TV a postat pe pagina personala de Instagram un banc care a starnit pe loc amuzamentul fanilor. Iata mesajul plin de umor!

- Liviu Varciu și-a achiziționat recent o noua mașina de spalat rufe, astfel ca s-a gandit și la mama lui! In momentul in care i-a ajuns acasa, aceasta a vrut sa o monteze de una singura, insa a avut parte de mai multe clipe de panica. Iata ce a pațit cand a pus-o in funcțiune!

- Toate cuplurile se bucura de Ziua Indragostiților și au așteptat cu nerabdare tot anul aceste clipe. Liviu Varciu a uitat complet de aceasta sarbatoare și a impartașit momentul cu urmaritorii de pe rețelele de socializare. Cum s-a afișat prezentatorul TV.

- Liviu Varciu și-a anunțat prietenii virtuali de pe Instagram ca se confrunta cu noi probleme de sanatate. Artistul s-a filmat in timp ce aștepta sa intre in cabinetul medical pentru a efectua un RMN.

- Radu Ștefan, fiul lui Ștefan Banica Jr., a implinit astazi 20 de ani, iar cu aceasta ocazie, tatal lui i-a transmis un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine cu acesta. „Azi face 20 de ani ! Iar mie tot nu-mi vine sa cred … ”, a scris Ștefan Banica Jr. pe Facebook. Artistul…

- Liviu Varciu și-a ingrijorat fanii de pe rețelele de socializare, dupa ce astazi a facut un anunț chiar din mijlocul nameților. Ce se intampla cu prezentatorul TV și ce mesaj le-a transmis fanilor de pe rețelele de socializare.