Congresul extraordinar al PNL, de la Palatul Parlamentului, a fost deschis de presedintele interimar, Gheorghe Flutur, care a explicat de ce s-a ajuns la acest congres in doar sase luni. Fiecare lider liberal a avut un scurt discurs, iar in scurt timp va incepe votarea pentru alegerea presedintelui partidului. ”Am sa am o abordare foarte […] The post Ce s-a spus la Congresul extraordinar al PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .