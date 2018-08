Ce s-a scumpit in iulie: Painea, pestele, tuica si biletele de avion

Ce a însemnat ziua de 10 august în istoria muzicii

Pe 10 august 1976, Elton John a avut primul concert sold out la Madison Square Garden în New York. În total, doar 10 astfel de concerte au fost sold out pe acea scenă. Pe aceeași dată, în 1984 Red Hot Chilli Peppers își lansau albumul de debut. În 1999 chitaristul trupei Oasis, Paul “Bonehead” Arthur… [citeste mai departe]