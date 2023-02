Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a reluat afirmația generalului Valeri Zalujnii, potrivit careia doua rachete rusești lansate spre Ucraina au traversat vineri, 10 februarie, spațiul aerian al Romaniei, stat membru NATO, scrie The Kyiv Independent . Ministerul roman al…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca mai multi lideri ai Uniunii Europene, cu care s-a intalnit personal la Bruxelles, sunt gata sa furnizeze Kievului avioane, dar luarea unei astfel de decizii nu este garantata si presupune o serie de provocari, relateaza Reuters, citat de…

- Volodimir Zelenski le-a transmis ucrainenilor, in discursul sau tradițional adresat poporului, ca dupa summitul cu liderii UE, pe care l-a gazduit vineri la Kiev, ca „exista o intelegere” ca este posibil ca Ucraina sa inceapa negocierile de aderare la uniune chiar in 2023. Totuși, presa internaționala…

- Ucraina a devenit un stat membru de facto al NATO deoarece tarile occidentale, care initial se temeau ca acordarea de asistenta militara Kievului ar fi putut duce la escaladarea conflictului, si-au schimbat ”viziunea” despre razboi, a declarat intr-un interviu la postul britanic BBC ministrul apararii…

- „Scopul nostru nu este sa invartim volanul conflictului militar, ci, dimpotriva, sa punem capat acestui razboi, a spus Vladimir Putin joi, in fața reporterilor ruși. Declarația vine la o zi dupa vizita lui Volodimir Zelenski in SUA, in cadrul careia Joe Biden a promis Ucrainei sistemul de aparare antiaeriana…

- Lovitura cu racheta in Polonia 'nu este nimic altceva decat un mesaj al Rusiei adresat summitului G20', a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski prin videoconferinta in fata liderilor grupului reunit in insula indoneziana Bali, in contextul in care versiunea ca a fost totusi…

- Rusiei i se vorbeste despre pace, dar raspunde cu rachete. I se vorbeste despre crizele globale pe care Rusia le-a provocat, iar ca raspuns lanseaza drone iraniene, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare. Fii la curent cu cele…