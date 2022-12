Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Caramitru crede ca pozitia Austriei cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen reprezinta un adevarat santaj economic și ca profiturile OMV se fac la Petrom, iar cele ale ERSTE la BCR, pe baza consumatorilor romani.Pe parcursul interviului, Libertatea l-a intrebat pe Andrei Caramitru…

- Problemele de migratie cu care se confrunta Austria nu pot fi imputate Romaniei, precizeaza marti ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.Acesta reitereaza ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen."In mod categoric, tara noastra nu poate fi sanctionata…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugem Tomac, afirma, dupa discutiile cu cancelarul austriac Karl Nehammer privind admiterea Romaniei in Schengen, ca a fost una dintre cele mai tensionate intalniri politice la care a participat, calificandu-l pe seful Guvernului de la Viena drept un lider ce insista…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, șeful delegației Romaniei la reuniunea PPE de la Viena, la care s-a discutat inclusiv votul Austriei pentru aderarea Romaniei la Schengen, a declarat pentru Libertatea ca in cadrul intrunirii, cancelarul Karl Nehammer a fost foarte agresiv și a acuzat ca firmele austriece…

- Presa din Austria critica dur decizia Vienei de a se opune aderarii Romaniei la spatiul Schengen, spunand ca este o hotarare nedreapta, care ii afecteaza inclusiv pe austriec, transmite Ziarul Național . Decizia ferma a Austriei de a bloca aderarea Romaniei la spatiul Schengen a starnit un val de reactii…

- Obiectie. Un "veto" impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen pune in pericol buna reputatie a Austriei in Europa de Est. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedinta Comisiei de Aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei, Nicoleta Pauliuc (PNL), a avut o intrevedere, la Parlament, cu Excelenta Sa doamna Adelheid Folie, ambasadorul Republicii Austria la Bucuresti. Previzibil, in cadrul intrevederii au fost abordate aspecte ale…