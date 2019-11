Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trecut, in trei decenii de democratie, prin sapte randuri de alegeri prezidentiale si a avut patru presedinti. Ion Iliescu a ramas singurul exponent al stangii care a ajuns la Cotroceni. Iar in ultimii 19 ani, PSD a pierdut toate finalele prezidentiale in fata candidatilor de dreapta. Alegeri…

- Motive obiective pentru o dezbatere intre candidații la alegerile prezidențiale: ➡️ Pentru democrație. La 30 de ani de la Revoluție sa nu existe o dezbatere ar fi un dezastru pentru calitatea democrației romanești. Practic se pune punct unui element central al dialogului democratic, dezbaterea de idei.…

- Rezultate alegeri prezidentiale 2019 Bucuresti, sector 1: KLAUS-WERNER IOHANNIS - 32.9%, 40,138 de voturi ILIE-DAN BARNA - 25.82%, 31,502 voturi VASILICA-VIORICA DANCILA - 16.31%, 19,895 voturi MIRCEA DIACONU - 10.37%, 12,655 voturi THEODOR PALEOLOGU - 9.27%, 11,316 voturi…

- Liderul USR și candidatul la prezidențiale Dan Barna a declarat duminica seara, ajuns pentru câteva momente la sediul de campanie, ca, la cum arata estimarile, diferența dintre el și Viorica Dancila, cu care se lupta pentru a intra în turul doi alaturi de Klaus Iohannis, este de câteva…

- Din cauza problemelor de sanatate, fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a cerut sa voteze cu o urna mobila astazi, potrivit presei centrale. Ion Iliescu a facut cerere la Liceul Teoretic "Jean Monnet" din sectorul 1 al capitei, acolo unde s a prezentat pana acum pentru a vota. Anul acesta, politicianul…

- Fostul președinte Ion Iliescu, dar și soția acestuia au solicitat urna mobila la domiciliu, anunța Antena3. Fostul președinte a votat in anii trecuți la Liceul Jean Monnet.Fostul presedinte a facut cerere la Liceul Jean Monnet din Sectorul 1 sa-i fie trimisa acasa urna mobila pentru a-si exercita…

- UPDATE 11.00 96.000 de romani au votat la secțiile din diaspora pana sambata, la ora 11.00 (ora Romaniei). In total, s-au inregistrat 121.000 de voturi, cu tot cu cele prin corespondenta. -------- 90.000 de romani au votat in diaspora pana sambata dimineața, la ora 10.00. In total,…