- Real Madrid a caștigat Liga Campionilor. Formatia spaniola a invins echipa germana Borussia Dortmund cu 2-0 in finala Ligii Campionilor care s-a jucat la Londra, pe stadionul Wembley. Golurile victoriei au fost marcate in minutele 74 și 83 de Dani Carvajal, respectiv Vinicius Junior.

- Csikszereda - Dinamo 0-0, in returul barajului de menținere promovare in Superliga. „Cainii” au ramas in Liga 1 datorita victoriei din tur, scor 2-0. La finalul partidei de la Miercurea Ciuc, ultrașii dinamoviști au „explodat”. Cand jucatorii lui Dinamo s-au dus sa salute galeria de 120 de fani veniți…

- Real Madrid, desemnata oaspete in ultimul act al Ligii Campionilor pe 1 iunie, va folosi totuși echipamentul de baza in care deține o statistica de speriat. In ultimele 8 finale, los blancos au invins mereu. Doar de doua ori s-au imbracat altfel, in negru contra Valenciei (3-0, 1999-2000) și in violet…

- FCU Craiova - Hermannstadt 1-3. Oltenii au retrogradat in Liga 2. Cu o victorie, ei ar fi jucat la barajul de menținere/promovare. Eugen Trica, antrenorul lui FCU, a fost distrus dupa meci, iar Adrian Mititelu s-a dus direct la vestiar. Reporterii GSP Ionuț Iordache și Andrei Craițoiu sunt la Craiova…

- Borussia Dortmund s-a impus tur-retur cu PSG, de fiecare data cu 1-0, și s-a calificat astfel in finala Champions League, unde va da piept cu invingatoarea „dublei” Real Madrid - Bayern Munchen, 2-2 in tur. Scenariul in care Germania va trimite 6 echipe in proximul sezon al Ligii Campionilor prinde…

- Steph Furry, un corgi american foarte popular pe Instagram și pe Tik Tok, a oferit previziuni exacte inaintea „sferturilor” Ligii Campionilor. Și pana acum, cațelul nu s-a inșelat deloc in fazele eliminatorii! Acesta a ghicit calificatele din meciurlle de marți și miercuri și a „decis” deja ultimul…

- Hubert Hurkacz a castigat turneul ATP 250 de la Estoril, invingandu-l in finala, duminica, pe spaniolul Pedro Martinez. Polonezul a incasat 88.000 de euro, suma care a fost transferata in contul sau direct de pe teren, in timpul ceremoniei de premiere, relateaza RMC Sport, potrivit news.ro

- CSM București joaca duminica de la ora 17:00 in Sala Polivalenta cu Krim Ljubljana returul din play off-ul pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa in direct de televiziunile Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport Dupa ce a caștigat meciul tur…