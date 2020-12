Ce s-a întâmplat pe 22 decembrie 1989 – Ziua Victoriei. Fuga Ceaușeștilor și zeci de mii de oameni sub gloanțele armatei Pe 22 decembrie 1989, Revoluția era in plina desfașurare. A pornit de la Timișoara, dar s-a extins deja in toata țara. Mii de oameni ieșeau in strada și scandau mesaje anticomuniste și impotriva soților Ceaușescu. Pe 22 decembrie, dimineața inca de la ora 07.00, muncitorii de la fabricile din București in loc sa mearga la munca au ieșit pe strazi și s-au indreptat spre sediul Comitetului Central al PCR si Piata Universitatii, locul in care cu o zi inainte se tragea in manifestanti. O noua zi de proteste masive Muncitori din Militari, Pipera, de la Uzinele “23 August” si Republica, se indreptau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 21 decembrie 1989 autoritatile se confruntau cu o criza in crestere, pe masura ce tulburarile din Timisoara se extindeau. In aceasta zi tulburarile au izbucnit si in Capitala ″care a devenit principalul punct al demonstratiilor″⁣. Mitingul urias din Piata Palatului, care urma sa fie transmis…

- In decembrie 1989 nu a existat in niciun moment un vid de putere, echipa care a instrumentat lovitura de stat impotriva lui Nicolae Ceausescu a controlat situatia, iar restul a reprezentat o simulare si o manipulare de proportii. Aici vorbim inclusiv despre luptele cu teroristii imaginari, focurile…

- In decembrie 1989 nu a existat in niciun moment un vid de putere, echipa care a instrumentat lovitura de stat impotriva lui Nicolae Ceausescu a controlat situatia, iar restul a reprezentat o simulare si o manipulare de proportii. Aici vorbim inclusiv despre luptele cu teroristii imaginari, focurile…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca, ministru al Apararii, a cerut scuze, in numele Ministerului Apararii Naționale, pentru ” greșelile, erorile sau abuzurile” comise de unii militari in timpul Revoluției din Decembrie 1989. Mesajul a fost publicat, pe internet, joi, de MApN, cu prilejul implinirii a…

- O Hotarare privind indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui centru de arsi in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” a fost aprobata de Guvern in ședința de astazi, potrivit Agerpres. „La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in…

- "Respinge propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul de urmarire penala nr. 162/P/2020 si dispune masura arestului la domiciliu fata de inculpatul BARANGA LAURENTIU, cercetat sub aspectul savarsirii in concurs a doua infractiuni…

- Piața inchirierilor de locuințe a scazut cu pana la 20% anul acesta din cauza pandemiei. Cei mai mulți tineri aloca un buget cuprins intre 150 și 300 de euro pentru chirie, insa nu toți vor reveni in centrele universitare. Pentru ca multe facultați fac cursuri online, cel puțin in primul semestru, unii…

- Decizia inchiderii cinematografelor in Bucuresti a venit ca o mare lovitura pentru distribuitori, exploatanti si public si ea a fost luata fara nicio argumentare sau consultare a operatorilor din domeniu, spun reprezentantii Bad Unicorn, firma de distributie de film, anunța MEDIAFAX.”Decizia…