Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un sezon de mare succes la Glasgow Rangers, echipa din Scotia, s-a aflat cum a ratat Ianis Hagi un contract de 15 milioane de euro. Mai mult, banii au fost pierduți din cauza tatalui sau. Ianis Hagi a pierdut 15 milioane de euro Fiind considerat unul dintre cei mai buni jucatori de fotbal de […]…

- Un artist roman a pierdut tot din cauza celebrului cantareț de manele. Ce s-a intampla intre acesta și actualul concurent de la Survivor? Unde s-au intalnit aceștia pentru prima data și de la ce a pornit scandalul intre ei? Artistul roman care și-a ratat cariera din cauza lui Jador Hamude și-a ratat…

- Un hotel al lui Donald Trump din Washington DC a majorat de peste cinci ori pretul camerelor pentru rezervarile facute in perioada in care Joe Biden va deveni oficial cel de-al 46-lea președinte al SUA. Hotelul Trump International a afișat pe site-ul sau tarifele crescute ale camerelor pentru…

- Vasile Dincu, președinte al Consiliului Național al PSD, lanseaza o ipoteza care ar putea schimba soarta negocierilor dintre PNL-USR-PLUS-UDMR. Dincu este de parere ca neințelegerile dintre cele trei partide privind un eventual premier sau program de guvernare puteau sa nu aiba loc daca inainte de…

- 13 decese, cauzate de infectarea cu COVID 19, au fost inregistrate la nivelul judetui Constanta.Deces nr 272: Femeie, 90 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala, formatiune tumorala cecala , decedata in 21.11, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Deces…

- Cinci noi decese cauzate de infectarea cu coronavirus au fost inregistrate la nivelul judetului Constanta.Deces nr 120: Barbat, 73 de ani, Constanta, comorbiditati insuficienta cardiaca cronica clasa III NYHA, boala mitrala cu stenoza stransa si regurgitatie moderata, fibrilatie atriala, sechele AVC,…

- Marius Niculae, 39 de ani, se aștepta la mai mult de la echipa Romaniei dupa „dușul rece” din Norvegia și afirma ca Mirel Radoi va renunța la funcția de selecționer in cazul in care naționala nu va incepe sa caștige. Cronica meciului Romania - Austria 0-1 „Sunt dezamagit, ca orice roman. In primul rand,…

- Infrangerea suferita aseara de Romania, 0-1 cu Austria, a fost cea de-a treia consecutiva, dupa eșecurile cu Islanda (1-2) și Norvegia (0-4). Cronica meciului Romania - Austria 0-1 Romania n-a mai inregistrat o asemenea serie negativa din primavara lui 2009, cand Pițurca platea cu postul dupa meciurile…