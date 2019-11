Stiri pe aceeasi tema

- Americanul Jamie Keeton, cunoscut drept Canhead, care a reușit sa intre in Cartea Recordurilor, datorita unor „superputeri” pe care le are, a venit tocmai din Statele Unite ale Americii pe scena „iUmor”. I-a facut o farsa lui Mihai Bendeac și l-a fascinat pe Cheloo.

- Ediția zece din iUmor a adus in fața juraților concurenți cameleonici și efervescenți! Am fost incantați sa revedem concurenți care au fost și in sezoanele trecute, dar și noutați care au surprins publicul! Juriul a trecut prin zeci de emoții, de la frica și teama, pana la mulțumire și bucurie.

- Ediția noua din iUmor a adus in fața juraților concurenți care mai de care! Revenirea spectaculoasa a lui Patrick Cottet s-a sfarșit cu un sarut intre el și Mihai Bendeac, un numpr de magie realizat de un cuplu și jurați mituiți cu pizza.

- Din Japonia, in Romania, in Australia! A opta ediție a celui de-al șaptelea sezon al show-ului „iUmor” a fost presarat cu cele mai amuzante momente. Senmaru ne-a emoționat cu acorbațiile sale, Adi Gheo ne-a amuzat cu roastul sau, Claudiu Purcarin ne-a facut sa cantam, iar Pricasso a fost...memorabil!

- O noua ediție a emisiunii Chefi la cuțite ne-a adus nu doar preparate delicioase, ci și povești emoționante de viața, „rețete” de optimism sau bunatate și momente amuzante! Ce s-a intamplat in ediția 12 din seoznul 7 Chefi la cuțite, din data de 15 octombrie 2019?

- Ediția cinci din „iUmor” sezonul șapte, a fost plina de momente incredibile, care nu vor uite ușor. George Ținta a revenit pe scena cu un numar de stand-up comedy care i-a impresionat pe jurați, Andrei Voicu a oferit un numar de hipnoza inedit, pe care Mihai Bendeac nu il va uita niciodata.

- Ediția trei din iUmor, sezonul șapte a fost plina de surprize. Irena Boclinca, s-a intors in forța și a facut un mare show, Daniel Farcas, extraterestrul de la iUmor l-a facut pe Mihai Bendeac sa apeleze la maneta și Dan Badea a fost victima unei contorsioniste.

- Delia a parut ca s-a indragostit lulea, la „iUmor”, cand pe scena și-a facut apariția un concurent pe care ea l-a crezut… sau l-a dorit italian și cascador. El, insa, a avut alte planuri, reușind sa ii lase masca pe toți.