- Pe 22 iunie 2024, la Koln, Romania a pierdut cu scorul de 2-0 in fața Belgiei in cel de-al doilea meci din grupa Euro 2024. Aceasta infrangere complica destul de mult șansele de calificare ale tricolorilor, ramanand doar un singur meci, impotriva Slovaciei, pentru a spera la avansarea in fazele eliminatorii.…

- La jumatatea reprizei secunde din Belgia - Romania, la scorul de 1-0 pentru selecționata lui Domenico Tedesco, in peluza din spatele lui Florin Nița, cel care a avut mai multe intervenții decisive in prima repriza, au fost aprinse mai multe torțe de suporterii romani, lucru neobișnuit pe stadioanele…

- Romania a coborat un loc in clasamentul FIFA. Fața de luna aprilie, „tricolorii” lui Edi Iordanescu se afla pe locul 47 in clasamentul publicat joi. Chiar daca a invins-o pe Ucraina cu 3-0 in primul meci de la Euro 2024, „tricolorii” au avut de pierdut din cauza remizelor inregistrate cu Bulgaria (0-0)…

- Fanii Romaniei au colorat in roșu, galben și albastru strazile din Munchen cu ocazia partidei caștigate de Romania, 3-0 cu Ucraina, in meciul de debut la EURO 2024. A fost atmosfera de sarbatoare și in Fan Zone-ul din Munchen, atat inainte, dar mai ales la finalul partidei. Suporterii prezenți in zona…

- Mai mulți fani ucraineni au denunțat un atac cibernetic al Rusiei, dupa ce transmisia meciului pierdut cu 0-3 in fata Romaniei, luni, la Euro 2024, a fost intrerupta in Ucraina la scurt timp dupa inceperea reprizei secunde, relateaza EFE, citata de News.ro.Fanii ucraineni nu au putut urmari „thrillerul” cu…

- Mircea Lucescu, antrenorul legendar al Romaniei, nu a rezistat sa stea pe stadion pana la finalul meciului Romania - Liechtenstein, scor 0-0. „Il Luce” a criticat alegerea FRF de a stabili acest amical, cu echipa de pe locul 202 FIFA, chiar inainte de EURO. Romania debuteaza la turneul final cu Ucraina,…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa, sambata, de Cehia, cu scorul de 3-1 la Teplice, intr-un meci din competiția europeana Golden League. In alte meciuri jucate sambata, Slovacia s-a impus in fața Azerbaidjanului cu 3-1, Ucraina a trecut de Slovenia cu 3-2, iar Belgia a invins Spania…

- Meciul dintre Columbia și Romania de pe Wanda Metropolitano a fost urmat de scene violente intre fanii columbieni. Suporterii naționalei sud-americane s-au luat la bataie pe Metropolitano, imediat dupa fluierul final, noteaza gsp.ro. Evenimentele violente din interiorul stadionului au fost publicate…