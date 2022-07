Stiri pe aceeasi tema

- Regele manelelor Nicolae Guța spune ca el va canta la Festivalul One de manele de la Camarașu. Sambata, 2 iulie, este ultima zi de festival și, in jurul orei 20.00, deja se adunasera mai mulți oameni care in prima zi, 1 iulie. Conform informațiilor de la fața locului, in jurul orei 19.00 atmosfera era…

- Festivalul One de manele, de la Camarașu, județul Cluj, s-a dovedit a fi un eșec total. Aproape nimeni nu a cumparat bilete și in fata scenei “batea vantul”, vineri seara, in jurul orei 21.00.La festival trebuie sa cante Nicolae Guța si Jador, dar vineri seara, in prima zi, artiștii au refuzat sa urce…

- Inainte de Electric Castle, la Cluj are loc un festival de manele la un alt castel din Cluj.Este vorba despre primul festival de manele care are loc in Cluj, in comuna Camarașu, la inceputul lunii iulie.Pe scena de la ”One Festival” vor urca cei mai cunoscuți maeliști din Romania:: Nicolae Guța, JADOR…

- Manelele nu lipsesc de la nicio petrecere, iar acum fanii acestui gen pot sa-și intalneasca idolii la un eveniment special organizat muzicii de petrecere. Acesta are loc intr-o localitate din Romania in perioada 1-2 iulie și intrarea se face cu bilete. Care este prețul!