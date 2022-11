Stiri pe aceeasi tema

- Noua strategie nationala pentru sport Ministrul Eduard Novak (centru): Foto: facebook.com/MinisterulSportului.Romania Noua strategie nationala pentru sport a fost prezentata astazi la Cluj-Napoca, de ministrul de resort, Eduard Novak. Inițiativa își propune sa relanseze sportul…

- Producatorii si transportatorii de marfuri autorizați din Moldova vor fi recunoscuți de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, incepand din 1 noiembrie. Asta va permite reducerea considerabila a timpului de trecere a controlului vamal, dar si a costurilor logistice.

- Pe Iulian Anghel, fost jurnalist de sport ploieștean trecut in diplomație, il cunosc de pe vremea cand Astra Ploiești iși continua drumul spre acele mari performanțe la care FC Petrolul de-atunci era in stadiul de a visa. Ex-ofițer de presa la prim-divizionara ce avea sediul la Rafinaria Astra Romana,…

- Klaus Iohannis a cerut vehement, intr-un discurs tinut cu ocazia deschiderii noului an universitar, „toleranta zero in privinta plagiatului”, știut fiind faptul ca, de pilda, premierul Nicolae Ciuca, susținut de Iohannis, este acuzat ca și-a plagiat teza de doctorat. De asemenea, zilele trecute ministrul…

- Dezbaterea de joi, axata pe proiectul de ordonanța privitor la decontarea transportului elevilor care invața in alta localitate decat cea de domiciliu, s-a finalizat cu un compromis. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca este de acord cu dublarea sumelor alocate in funcție de distanța.

- Cei doi botoșaneni au lucrat impreuna in Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv (PRATS) Cornișa timp de aproximativ trei ani. Soția și-a inaintat demisia din cauza programului pe care l-a considerat infernal, iar soțul are inca aceasta calitate de angajat.

- A venit pregatita sa iși depașeasca fricile, insa nu totul a mers așa cum s-ar fi așteptat. Maria Constantin a recunoscut inca din prima zi de antrenamente ca se teme de apa, dar și de inalțime. Antrenorii, colegii, dar și partenerul de viața al cantareței au incercat sa o convinga sa sara. Cantareața…

- Premierul finlandez, Sanna Marin, a cerut limitarea turismului din Rusia, pe fondul razboiului din Ucraina. Premierul a declarat acest lucru intr-un interviu acordat televiziunii finlandeze Yle.Sanna Marin considera ca este "greșit ca rușii sa poata trai ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat și sa…