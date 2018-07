Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei a castigat al doilea sau titlu mondial, dupa ce a invins echipa Croatiei cu scorul de 4-2 (2-1) in finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia. Francezii si-au facut jocul lor obisnuit, pragmatic, castigand prin golurile marcate de Mario Mandzukic (18, autogol), Antoine Griezmann…

- Croația a ajuns pentru prima oara in finala Campionatului Mondial de Fotbal, dar nu a reușit sa și intoarca acasa cu trofeul. Echipa, care ramane surpriza turneului din Rusia, a fost invinsa de Franța cu scorul de 4-2. Vezi galeria foto + 1 + 1 Fanii croați s-au adunat in capitala Zagreb pentru a urmari…

- Didier Deschamps a devenit al treilea campion mondial și ca jucator, și ca antrenor: ”Sunt foarte mandru”. Franța a batut Croația cu scorul de 4-2 . Didier Deschamps a devenit al treilea om din istorie care s-a incoronat campion mondial atat ca jucator, cat și ca antrenor. Primul a fost brazilianul…

- Franța a deschis scorul in finala Mondialului contra Croației dupa un autogol marcat de Mario Mandzukic in minutul 18. Antoine Griezmann a executat excelent o lovitura libera din flancul drept, de la aproximativ 30 de metri de poarta lui Subasic. Centrarea a fost deviata de Mandzukic in propria poarta,…

- AGERPRES transmite in format live text finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, dintre echipele Frantei si Croatiei, care are loc duminica, de la ora 18,00, pe Stadionul Lujniki din Moscova. * Pentru Refresh apasa butonul F5 * Meciul poate fi urmarit pe http://tvrplus.ro/live-tvr-1…

- FRANTA - CROATIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR FINALA CM 2018: Cupa Mondiala 2018 ajunge duminica la momentul culminant: finala dintre Franța și Croația pune punct unui campionat mondial de fotbal condimentat cu surprize, unele mari, care le-a adus microbiștilor o luna de meciuri la cel mai inalt…

- Franta si Croatia disputa in aceasta seara, de la ora 18.00, la Moscova, pe Stadionul Lujniki, ultimul act al Campionatului Mondial din Rusia. Daca francezii au mai fost campioani mondiala in 1998, cand au si organizat turneul final, dupa 3-0 cu Brazilia in finala, Croatia se afla pentru prima oara…

- Franța s-a calificat in finala Campionatului Mondial 2018, dupa 1-0 cu Belgia, grație golului marcat de Samuel Umtiti. Va juca in finala contra invingatoarei meciului Croația - Anglia, care se joaca azi. Franța a impresionat la acest turneu final nu doar cu Kylian Mbappe și Antoine Griezmann, ci mai…