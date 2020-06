Stiri pe aceeasi tema

- O filmare inregistrata cu doua zile inainte de moartea lui George Floyd arata ofițeri de poliție din Alameda, California, arestand un barbat care facea exerciții fizice in strada, reateaza CBS.

- O filmare înregistrata cu doua zile înainte de moartea lui George Floyd arata ofițeri de poliție din Alameda, California, arestând un barbat care facea exerciții fizice în strada, reateaza CBS.Imaginile arata patru polițiști imobilizând un barbat neidentificat și…

- Un barbat din Washington D.C. a adapostit 80 de protestatari, salvându-i de acțiunea în forța a poliției, relateaza Mediafax și BBC.Forțele de ordine blocasera strada în ambele sensuri și se pregateau de o intervenție în urma careia urmau sa faca arestari când un…

- Zeci de mii de americani au iesit in strada ieri pentru a opta zi la rand pentru a protesta fata de moartea afro-americanului George Floyd, dupa ce un politist alb, concediat si arestat intre timp, l-a apasat cu genunchiul pe gat timp de opt minute. Au avut loc demonstratii in numeroase orase, intre…

- Noaptea trecuta s-a fotografiat cu o Biblie in mana, in fața Bisericii Episcopale Sf. Ioan, chiar peste drum de Casa Alba. Astazi, președintele american va vizita altarul sfantului Ioan Paul al II-lea din Washington DC. Dar dorința lui Donald Trump de a-și arata afilierea religioasa i-a infuriat pe…

- Presedintele american Donald Trump a spus in prima sa declaratie de presa de la escaladarea violentelor din ultimele zile cauzate de moartea lui George Floyd ca va folosi armata pentru a pune capat protestelor.

- Tensiunile de pe strazile din Statele Unite, de la protestele aparute dupa moartea lui George Floyd, par sa nu se mai domoleasca. De aceasta data o serie de imagini șocante, surprinse in Salt Lake City, s-au raspandit pe Internet. Un barbat este vazut cum scoate un arc cu sageți și amenința oamenii…

- Mii de americaniau ieșit in strada, sambata, pentru a treia zi pentru a protesta impotriva uciderii lui George Floyd, un barbat negru care a murit dupa ce a fost fixat la pamant de un ofițer de poliție alb Minneapolis. Manifestanții, mulți purtand maști, in plina pandemie, au ieșit și in cartierul Harlem…