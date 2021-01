Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre romani (56%) declara ca in 2020 simt emoții negative atunci cand vine vorba de sarbatorile de iarna in contextul actual, conform unui studiu Reveal Marketing despre cum arata Craciunul in pandemie pentru romani, relateaza Mediafax. Intrebați cum intenționeaza sa-și…

- Specialistii atentioneaza soferii din Romania cu privire la un fenomen extrem de periculos care a aparut de curand pe sosele. Despre ce este vorba si cum trebuie adaptata viteza in aceste conditii. Atentionare pentru soferii din Romania Odata cu sezonul rece apar si problemele pentru soferii din Romania.…

- La alegerile din 6 decembrie, constanțenii au de ales intre doua viziuni extrem de diferite: cea liberala și cea socialista. Cea mai buna soluție pentru Constanța și Romania este cea liberala, lucru evident dupa 20 de ani de administrație PSD, potrivit atacdeconstanta.com. „Pe 6 decembrie,…

- Vulpița a revenit inapoi la Acces Direct alaturi de Viorel, la doua luni dupa ce au parasit Capitala. Veronica a izbucnit in lacrimi, atunci cand a pașit prima oara in platoul emisiunii!

- Smiley și Pavel Bartoș au poposit in lumea de acum stralucita a unei familii care a primit o șansa in plus. Caravana Visuri la Cheie s-a oprit in dreptul casei lor și a decis sa le schimbe viața. Cum l-au ajutat prezentatorii de la Romanii au Talent pe Dragoș Bucur in aceasta noua misiune a […] The…

- Un nou incendiu a izbucnit in zona Vadu din judetul Constanta, la sfarsitul acestei saptamani, iar pana in prezent au ars 100 de hectare de vegetatie. In urma cu cateva zile, 400 de hectare de vegetatie au ars in zona respectiva, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Telenovela Berna și Phillip se pare ca nu s-a terminat. Dupa ce, in urma cu ceva timp, Berna anunța desparțirea de fostul iubit. Acum aflam ca inca nu i-a trecut supararea și inca mai sufera din cauza lui Phillip. Berna de la Puterea Dragostei a fost inșelata de iubitul sau Frumoasa Berna, de la ”Puterea…

- Meciul dintre FCSB și Dinamo, scor 3-2, a fost decis mai degraba de deciziile eronate ale brigazii conduse de Radu Petrescu. In minutul 76 al partidei, Petrescu a acordat penalty pentru FCSB și l-a eliminat pe Izma Lopez, deși fotbalistul lui Dinamo intervenise perfect in fața lui Dennis Man. A lovit…