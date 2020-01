Stiri pe aceeasi tema

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit duminica seara, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani și alte 3 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. Presa internaționala a intrat in posesia conversației dintre pilotul elicopterului…

- Neymar, atacantul celor de la Paris Saint Germain, a dedicat golul marcat impotriva celor de la Lille lui Kobe Bryant, anunța MEDIAFAX.Dupa ce a marcat primul gol al partidei in minutul 28, Neymar a transformat o lovitura de la unsprezece metri, in minutul 52, invingandu-l pe portarul Maignan.…

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs astazi, in jurul orei locale 20:55, la 210 km de nordul orașului Gaziantep. Patru persoane și-au pierdut viața. Suleyman Soylu, ministrul de interne al Turciei, a afirmat ca cel puțin 10 cladiri s-au prabușit. Din primele rapoarte, 4 persoane și-au…

- Andreea Balan este, cu siguranța, omul-orchestra, iar termenul de "control freak" a fost parca inventat pentru ea. Artista iși gestioneaza singura intreaga afacere, de la muzica pana la contabilitate, strategii de business și social media. Așa se face ca petrece și cate opt ore pe zi vorbind la telefon.Andreea…

- Doctorul Vasile Candea a murit astazi, 87 de ani. El e omul care i-a salvat viata lui Duckadam in 1986, la doua luni dupa Sevilla, printr-o operatie complicata la bratul drept și a marturisit Gazetei ca Helmut suferea de un sindrom rar, Marfan, care fragiliza sistemul cardiovascular. Gazeta Sporturilor…

- Ileana Ciuculete a avut o viața extrem de agitata și multe lucruri pe care a vrut sa le ia cu ea, in mormant. Una dintre dramele pe care regretata cantareața a vrut-o uitata a venit in viața ei cu doar 2 ani inainte de a muri.