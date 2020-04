Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri, polițiștii de la Serviciul de Investigatii Criminale au primit, pentru a fi pus in aplicare, un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis la data de 13 ianuarie 2020 de Judecatoria Radauți, pe numele unui barbat de 35 ani din municipiul Suceava. Conform hotararii ...

- Bilanțul morților in Romania din cauza coronavirusului a ajuns luni seara la 65, dupa ce au fost anunțate 13 noi decese. Toate cele 13 persoane, cu varste cuprinse intre 40 și 80 de ani, fusesera internate la Spitalul de Urgența din Suceava.

- Polițiștii din Suceava au dus mancare pentru 40 de papagali, porumbei și un caine, la un barbat aflat in carantina dupa ce s-a intors din Italia.Potrivit reprezentanților IPJ Suceava, un barbat a venit din Italia impreuna cu animalele de care are grija: un caine și aproximativ 40 de papagali…

- Informații de ultima ora!Spitalul Județean Deva intra in carantina 14 zile, timp in care NU va intra nicio persoana in spital și NU va parasi incita nimeni, nici medicii, nici pacienții, potrivit Digi 24. Este al treilea spital din Romania care intra in carantina, dupa Spitalul "Dimitrie…

- In aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19, transmite Grupul de Comunicare Strategica.15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020 16. Femeie, 70…

- Un barbat de 36 de ani a fost prins de jandarmi dupa ce a incercat sa fuga pe fereastra unui centru de carantina aflat in Busteni. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia au deschis dosar penal in acest caz.„La data de 21.03.

- Potrivit Prefecturii Argeș, in acest moment, 201 de argeșeni sosiți din zonele afectate de coronavirus sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Alți opt argeșeni sunt in carantina la București. Nicio persoana nu se afla in centrele de carantina din Argeș. In urma cu puțin timp, al patrulea caz de…