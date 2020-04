Stiri pe aceeasi tema

- Viața incepe sa-și reia cursul in Germania. Magazinele alimentare, librariile și dealerii de mașini vor putea din nou sa-și intampine clienții. Aceasta masura se refera intr-o prima faza la magazinele cu o suprafața mai mica de 800 de metri patrați. Este primul pas in strategia de ieșire din izolare…

- Autoritațile germane lupta sa opreasca valul de fraude prin care firme fictive- multe dintre ele cu sediul în estul Europei- încearca sa obțina fonduri guvernamentale. deturnând generosul program de sprijin destinat companiilor lovite de pandemie, scrie Financial Times. Hubertus Heil,…

- Anchetatorii germani au arestat patru barbati din Tadjikistan suspectati de planificarea unor atacuri teroriste islamiste, au anuntat miercuri procurorii federali germani, transmit dpa si AFP. Cei patru au fost plasati in arest in landul Renania de Nord-Westfalia. Un al cincilea barbat…

- La Essen, un oras cu aproape 600.000 de locuitori din landul german Renania de Nord-Westfalia, a fost deschis la 30 martie primul cinematograf in aer liber, destinat pasagerilor din automobile. Aparute in SUA in anii 1930, aceste cinematografe au fost regasite in contextul pandemiei coronavirus si inchiderii…

- Coronavirus, primele semne: „Aceste simptome apar imediat dupa infectare” Exista numeroase informații cu privire la contagierea cu coronavirus, iar specialistii ne spun primele semne la care sa fim atenti. CORONAVIRUS: In general se știe ca se manifesta „ca o gripa”, cu febra, tuse, greutați de respirație.…

- O femeie in varsta de 89 de ani a decedat in Essen, iar un alt deces s-a inregistrat in Heinsberg. Nu se cunoaște deocamdata varsta pacientului. Acestea sunt primele decese provocate de coronavirus inregistrate pe teritoriul Germaniei. In ciuda numarului mare de cazuri cu coronavirus confirmate…

- Unul dintre marii favoriti pentru a-i succede Angelei Merkel la putere în Germania, membru al partidului sau conservator, a criticat duminica lipsa de reactie a cancelarului german la propunerile presedintelui francez Emmanuel Macron privind relansarea proiectului european, potrivit AFP, scrie…

- Mai multe persoane de nationalitate germana au fost arestate, vineri, in cadrul unei anchete cu privire la un grup de extrema dreapta suspectat de planificarea unor "atacuri vizand lideri politicii, solicitanti de azil si musulmani", a anuntat parchetul federal, relateaza AFP. Patru dintre…