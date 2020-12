Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cherecheș, șeful departamentului de sanatate publica, din cadrul Universitații „Babeș Bolyai” din Cluj, susține ca, cel mai probabil, școlile vor ramane inchise tot semestrul II.

- Whats Up este distrus de durere, dupa ce bunica lui s-a stins din viața. Vestea morții uneia dintre cele mai importante femei din viața artistului a fost data de logodnica acestuia. Alice a marturisit pentru Antena Stars ca vedeta trece acum prin momente cumplite.

- ”Tricolorele” se vor duela in faza grupelor cu Germania, Polonia și Norvegia, și nu uita ca in urma cu zece ani, atunci cand competiția s-a disputat in Danemarca și Norvegia, au venit acasa cu medalie. Lucrurile sunt acum date peste cap de pandemia de Coronavirus, dar selecționerul Burcea, capitanul…

- Actrita Draga Olteanu Matei a decedat in cursul noptii de marti spre miercuri la varsta de 87 de ani. Actorul Alexandru Arșinel a spus, la Antena3, ca este „o mare pierdere pe linia marilor pierderi”. BIOGRAFIE - Cine a fost marea actrița Draga Olteanu Matei/VIDEO „O persoana deosebita,…

- "Prima mea zi de primar. Am fost in direcțiile instituției și aș vrea sa va prezint cateva date importante moștenite de la administrația trecuta:- 835 de litigii;- contracte cu cabinete de avocatura platite din 2015 fara rezultate in instanța;- mai mulți angajați și directori…

- A trecut un an de cand Mihai Constantinescu s-a stins, dupa cinci luni de coma și dupa o grea suferința. Rudele și apropiații artistului au organizat un parastas plin de flori, dar și de lacrimi și suspine adanci.

- Andreea Mantea are parte de momente grele. Fanii au putut s-o vada in lacrimi in emisiunea pe care o prezinta alaturi de fiul ei. Ce s-a intamplat cu iubita prezentatoare și care a fost motivul pentru care a rabufnit in lacrimi? Andreea Mantea, in lacrimi. Ce s-a intamplat in emisiune? Andreea Mantea…

- Lucrurile se complica din ce in ce mai mult in dosarul Caracal. Mama Luizei Melencu a stat fața in fața cu Gheorghe Dinca, la ultimul termen in cazul care a șocat o țara intreaga. Atunci, Dinca a izbucnit in lacrimi și a implorat-o pe Monica Melencu sa il creada ca nu le-a ucis pe fete.