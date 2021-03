Stiri pe aceeasi tema

- Sambata au loc proteste in mai multe orașe din Germania. Cetațenii protesteaza fața de masurile anti-pandemie. In cadrul manifestațiilor au avut loc violențe intre demonstranți și oamenii legii. Oamenii au ieșit in strada in Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Conform publicatiei Bild ,…

- Connect-R a avut o noua apariție surprinzatoare pe rețelele de socializare in urma cu doar cateva minute. Fostul soț al Mishei a postat un mesaj cel puțin controversat pe Instagram, mai exact o replica destul de taioasa in care vorbea despre tradare. Avand in vedere faptul ca el și iubitul Antoniei…

- Florin Raducioiu, 50 de ani, a povestit cum Cristi Borcea, fostul patron al lui Dinamo, l-a convins sa nu se retraga in 2002, cand atacantul a semnat in cele din urma cu AS Monaco. Dupa experiența de la Dinamo incheiata in 2001, Raducioiu voia sa puna punct carierei de fotbalist. Borcea l-a intors din…

- Concert simfonic sustinut de Filarmonica "George Enescu" Filarmonica "George Enescu" programeaza joi, 18, și vineri, 19 februarie, de la ora 19, un concert vocal simfonic cu public în interpretarea Orchestrei Simfonice și a Corului Filarmonicii, conduse de Iosif Ion Prunner.…

- Chef la Nick Ballroom in Dej - Polițiștii au oprit azi noapte o petrecere care avea loc la celebrul local din Dej, Nick Ballroom.Circa 200 de oameni sarbatoreau Sfantul Valentin, pe muzica de manele și cu șampanii scumpe. Politia a fost alertata și a oprit cheful.Petrecere la Nick Ballroom in Dej. Amenzi…

- Polițiștii argeșeni au fost chemați la inmormantarea unei femei de 73 de ani din comuna Pietroșani, dupa ce preotul a intrerupt ceremonia și a sunat la 112. Parintele a sesizat ca decedata avea o naframa infașurata in jurul gatului, a inlaturat-o și a observat cateva leziuni suspecte, a informat ziarul…

- Din cauza ploilor abundente, gropile de pe strazile Ploiești au fost acoperite de apa și au devenit adevarate capcane pentru conducatorii auto. Mai mulți șoferi și-au distrus mașinile, in weekendul 12-13 decembrie, intr-un crater uriaș de pe strada Mihai Bravu, in zona coloniei Teleajen, a informat…