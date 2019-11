Stiri pe aceeasi tema

- Averea soților Ceaușescu este inca un subiect de controverse, la 30 de ani de la Revoluție. De-a lungul timpului, au aparut multe persoane care au marturisit ca știu unde se afla averea celor doi dictatori, intrebari și afirmații care mai de care mai șocante. Cert este ca, o singura persoana a reușit…

- Carmen și Catalin, cei doi tineri care au caștigat emisiunea ”Dragoste fara secrete”, vor incepe un nou capitol din viața lor, iar in ura cu puțin timp au mers sa-și vada noul apartament.

- In Gala Finala au intrat patru cupluri, Oana și Laurențiu, Alexandra și Cristi, Edith și Ali, alaturi de Catalin și Carmen. Primele doua cupluri s-au situat pe locurile trei, respectiv patru, astfel ca cei care au ramas cu emoții pana in ultima clipa au fost Edith cu Ali și Carmen cu Catalin.

- Emoții de nedescris, vineri seara, in Marea Finala a emisiunii Dragoste fara secrete. Eli și-a luat inima in dinți și a decis sa o ceara in casatorie pe Edith, femeia alaturi de care traiește de o buna bucata de vreme o frumoasa poveste de dragoste.

- Moment emoționant, la Dragoste fara secrete. Vineri seara s-au aflat și marii caștigatori. Astfel, cei care au trecut cu brio cursa celor 100 de zile și cei care le-au ajuns la suflete cel mai mult fanilor au fost Carmen și Catalin.

- Dorian Popa și Alina Eremia au format un cuplu perfect in serialul „Pariu cu viața”, nu insa și in realitate, așa cum așteptau fanii. Artistul a explicat de ce aceștia au decis sa nu fie iubiți și dincolo de platourile de filmare. Povestea Ioanei și a lui Andrei, din serialul „Pariu cu viața, a marcat…

- Australienii din mai multe zone ale tarii au avut parte de un weekend cu vreme de iarna si viscol, iar in regiuni din sud-estul continentului a nins pentru prima oara in ultimele decenii, relateaza luni Xinhua.