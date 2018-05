Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si fosta actrita Meghan Markle s-au casatorit, sambata dupa-amiaza, la Capela St. George de la castelul Windsor, ei spunandu-si "da" in fata rudelor, a prietenilor si a miilor de admiratori aflati in fata bisericii.

- Printul Harry si Meghan Markle au fost declarati sot si sotie in cadrul unei ceremonii ca-n povesti derulata sambata in capela St. George a castelului Windsor, transmite Press Association. Nepotul reginei Elisabeta a II-a si fosta actrita, care a primit rangul de Alteta Regala si titlul de ducesa de…

- Printul Harry si Meghan Markle sustin ca a fost dragoste la prima vedere pentru ei si ca amandoi au simtit ca scurta lor prima intalnire aranjata pe nevazute ar putea sa devina ceva foarte important. Intalnirea lor a fost aranjata de un prieten comun, pe cand fosta actrita americana era in trecere prin…

- Printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle se casatoresc sambata, la Windsor. Ceremonia, despre care ei au spus ca nu va fi una foarte solemna, ci distractiva si centrata pe sarbatorirea impreuna cu oamenii, va incepe la ora Romaniei 14.00. Printii George si Charlotte vor…

- Printul Harry și aleasa inimii sale sunt cu pregatirile pentru nunta regala pe ultimele sute de metri. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Recent, cei doi viitori miri au trimis invitaților lor regulile pe care trebuie sa le respecte in ziua cea mare. Ei au primit…

- Fratele lui Meghan Markle, Thomas Markle Junior, fratele vitreg al viitoarei, i-a transmis Prințului Harry al Marii Britanii o scrisoare deschisa in care ii spune ca nu este prea tarziu sa anuleze nunta cu sora sa.Citește și: Se pregatește marele BOICOT: Președintele Klaus Iohannis, refuzat…

- Nu este de ajuns ca britanicii n-o privesc cu prea mare simpatie, din cauza ca-i o americanca cu origini modeste si care si-a facut un nume in showbiz. A, si ca-i o tipa divortata si cu trei ani mai mare decat Printul Harry.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…