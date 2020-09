Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a vandut la licitație fierul vechi din curtea lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de DIICOT ca le-a violat și ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, in urma cu un an.In timpul cercetarilor desfașurate in curtea…

- DOSARUL CARACAL. Pe 15 ianuarie a fost inregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea in judecata a celor doi inculpati din "cazul Caracal", Gheorghe Dinca (pentru infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua fapte, omor calificat…

- Tribunalul Dolj a dispus, vineri, 28 august, masura preventiva a controlului judiciar fata de Remus Radoi, 42 de ani, pe o durata de 60 de zile, pentru evaziune fiscala. Instanța a respins propunerea de arestare preventiva a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, informeaza Agerpres.Remus Radoi…

- Gheorghe Dinca vrea sa fie un om liber. Monstrul dn Caracal a va fi adus in fața judecatorilor de la Tribunalul Olt la inceputul saptamanii viitoare, pentru verificarea masurilor preventive, iar alaturi ii va sta vecinul sau, Ștefan Risipițeanu, presupusul sau complice. Gheorghe Dinca vrea sa fie pus…

- Decizie de ultima ora! Gheorghe Dinca vrea sa paraseasca inchisoarea și refuza arestul preventiv Gheorghe Dinca ramane in arest, au decis magistrații de la Curtea de Apel Craiova. Gheorghe Dinca a fost audiat prin videoconferinta, in camera preliminara. „Contest masura arestarii preventive”, a spus…

- Gheorghe Dinca ramane in arest, au decis magistrații de la Curtea de Apel Craiova. Gheorghe Dinca a fost audiat prin videoconferinta, in camera preliminara. „Contest masura arestarii preventive”, a spus criminalul din Caracal in cererea transmisa judecatorilor.

- Incepand din aceasta saptamana, echipe mixte formate din comisari ai Garzii de Mediu si politisti locali vor patrula in Oradea, iar autovehiculele folosite la transportul si depozitarea ilegala a deseurilor in Oradea vor fi confiscate.

- Familia Luizei Melencu a caștigat contestația prin care cerea ca statul sa nu vanda mașina criminalulu Gheorghe Dinca, scri Agerpres.Tribunalul Olt a admis, miercuri, contestatia referitoare la vanzarea autoturismului lui Gheorghe Dinca, dispunand ca masina marca Renault, care ar fi fost folosita la…