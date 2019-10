Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, 15 septembrie, s-a difuzat ultimul episod din „Insula Iubirii”, care a adus clipe tensionate, discuții aprinse și rasturnari de situație intre concurenți. In prima parte a emisiunii, Eusebiu și Teodora au stat fața-n fața, dupa trei saptamani, iar concurentul a cerut-o in casatorie fara…

- A trecut un an și jumatate de cand Gia și Bogdan alegeau sa plece in Thailanda pentru a-și testa iubirea, insa pentru ei participarea la ”Insula Iubirii” a insemnat conștientizarea ca relația lor nu funcționa.

- Ionuț Gojman a venit la Insula Iubirii in postura de concurent, in sezonul 4 și a ramas in Thailanda ca ispita. Parcursul sau in emisiune a fost unul controversat, a trait o experiența din care, fara dar și poate, a invațat. Acum, pentru Ionuț Gojman, Insula Iubirii a luat sfarșit. Alaturi de Maria…

- A fost seara tensiunilor și a rasturnarilor de situație la ”Insula Iubirii”, intrucat in episodul 18, sezonul 15, Diana, concurenta in cadrul show-ului și Maria și Ionuț, care au fost ispite, au decis sa paraseasca competiția.

- In cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, doua ispite, dar și un concurent vor pleca din cele doua resorturi din Thailanda. Atat Minitelul cat și Purimuntra vor suferi pierderi care vor provoca reacții printre concurenți. Cu gandul la Dream Date-uri,…

- In cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, concurentul care a venit in Thailanda pentru a-si gasi singur raspunsul la intrebarea daca vede sau nu un viitor...