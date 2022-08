Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul ucrainean care a realizat o serie de fotografii emoționante in timp ce apara combinatul de la Azovstal din Mariupol este prizonierul forțelor proruse din Donețk. Dupa ce luni de zile nu s-a mai știut nimic despre soarta sa, lui Dmitro Kozatski i s-a permis sa iși sune familia sa ii anunțe…

- Potrivit lui Oleksandr Sienkevych, primarul orașului Mykolaiv, forțele ruse au bombardat mai multe cladiri din Mykolaiv, inclusiv un spital, unde o camera de urgența a fost parțial distrusa. ”O racheta rusa a lovit aseara un spital din Mykolaiv. Cladirea este parțial distrusa. Unda de șoc și resturile…

- Criza apei potabile a luat amploare in Mariupol, orașul greu incercat de bombardamente. Apa a fost raționalizata, iar cetațenii orașului primesc doar 5 l pe saptamana. Consiliul Local raporteaza ca, pentru a face rost de apa, oamenii sunt nevoiți sa stea la coada ore intregi, inca de dis de dimineața.…

- Armata rusa ar fi descoprit cadavrele a 152 de combatanti ucraineni in otelaria Azovstal, la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, si este pregatita sa le predea Ucrainei, anunta marti Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. In cursul unor operatiuni de cautare in otelarie, in care s-au baricadat peste…

- Un barbat din Ucraina, care a ajutat trupele rusești in Donețk, a fost condamnat pentru tradare la 15 ani de inchisoare. Conform BBC, barbatul de 40 de ani a fost acuzat ca le-ar fi furnizat informații rușilor despre locația unor instalații militare ucrainene din orașul Harkov, care au fost ulterior…

- Rinat Ahmetov, cel mai bogat om al Ucrainei, spune ca intenționeaza sa dea in judecata Rusia pentru pierderile de circa 20 de miliarde de dolari cauzate de bombardarea uzinelor siderurgice pe care le deținea in Mariupol, scrie news.sky.com. Oțelaria Azovstal a suferit daune grave din cauza bombardamentelor…

- Rusia a sustinut ca trupele sale au „eliberat complet” otelaria Azovstal din Mariupol, ultima zona a resistentei ucrainene in orasul din sud, ocupat, in rest, de rusi, relateaza CNN. CNN a precizat ca nu poate verifica, in mod independent, daca toate trupele ucrainene au parasit otelaria. Momentan,…