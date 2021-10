Stiri pe aceeasi tema

- Tom Cruise a aparut la un meci de baseball cu o infatisare total schimbata, ceea ce i-a facut pe utilizatorilor retelelor de socializare sa speculeze ca actorul si-ar fi facut operatii estetice. In varsta de 59 de ani, starul pare usor umflat la fata in fotografiile realizate in timp ce privea…

- Elena Basescu a fost mereu una dintre cele mai in voga vedete de la noi, iar numele sau se afla adesea pe primele pagini ale ziarelor. In ultimul timp, insa, aceasta a decis sa se afișeze din ce in ce mai rar, pentru a se bucura de o viața normala. Ei bine, deși s-a retras din lumina reflectoarelor,…

- Premierul britanic Boris Johnson și-a remaniat, miercuri, echipa guvernamentala intr-un demers menit sa orienteze cabinetul catre creșterea standardelor de viața in contextul pandemiei de COVID, noteaza presa internaționala.

- Studioul Paramount a anuntat miercuri o noua amânare pentru lansarea în cinematografe a filmelor Mission: Impossible 7 si Top Gun: Maverick, decizie motivata de incertitudinea provocata de pandemie, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.Top Gun: Maverick, o urmare a clasicului…

- O fosta profesoara pe nume Lorena Fabiana Colotta a devenit cunoscuta mai ales datorita bustului sau ce cantarește 14 kilograme. Femeia a facut 50 de operații pana la varsta de 50 de ani și spune ca toți o cred ca doua decenii mai tanara.

- Ilinca Vandici a implinit 35 de ani, dar spune ca a avut deja nevoie de intervenții chirurgicale. Prezentatoarea de la Kanal D a nascut, acum 4 ani, și a recurs la un implant mamar, care a costat circa 5.500 de euro, potrivit click.ro. De asemenea, prezentatoarea și-a facut și un implant de sprancene,…

- Ilinca Vandici a implinit in aceasta vara, pe 17 iunie, varsta de 35 de ani, si se poate lauda cu o silueta perfecta. Prezentatoarea de la Kanal D imbina foarte bine rolurile de mama și de soție cu cariera și iși face mereu timp si pentru a se ingriji. Vedeta are un stil de viata sanatos, este atenta…