- Euro a crescut la 4,6618 lei, moneda naționala pierzand 0,28% in fața celei comunitare, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut demisia premierului Viorica Dancila , ca urmare a scandalului privind mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Euro era joi 4,6490 lei la cursul Bancii…

- Klaus Iohannis a facut valva și peste hotare dupa ce i-a cerut public demisia Vioricai Dancila. Jerusalem Post a anunțat pe site decizia președintelui in cazul premierului, la scurt timp dupa ce Viorica Dancila și Liviu Dragnea s-au intors din Israel, unde au discutat pe marginea mutarii Ambasadei…

- E razboi total intre Klaus Iohannis si coalitia PSD-ALDE. Presedintele i-a cerut public demisia premierului dupa scandalurile legate de BNR si de relocarea ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim. Cei din PSD au reactionat imediat. Liviu Plesoianu s-a dezlantuit in direct la Romania TV."Daca…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Iesit la plimbare cu bicicleta prin Parcul Herastrau, Klaus Iohannis a chemat presa si profitat de ocazie pentru a lansa o ploaie de critici la adresa Guvernului si a politicilor duse de Liviu Dragnea.

- Cu o zi inainte ca Guvernul sa adopte un Memorandum „clasificat" privind inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, conducerea Camerei Deputaților a aprobat deplasarea in Israel a deputatului evreilor, Silviu Vexler, ca membru in delegația fostului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca nu a fost informat sau consultat cu privire la intentia Guvernului Romaniei de lansare a procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Reactia vine dupa ce Liviu Dragnea a facut anuntul, scrie Mediafax. ”Presedintele…

